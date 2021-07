Covid Australia, record di contagi nel New South Wales

Annunciata l'adozione di misure di contenimento più rigide per otto località

Record di nuovi contagi nell'area di Sydney, con 239 infezioni registrate nel New South Wales ieri, un record dall'inizio della pandemia nello stato più popoloso dell'Australia. La premier dello Stato, Gladys Berejiklian, ha annunciato l'adozione di misure di contenimento più rigide per otto località su cui si accentrano in particolare i timori, nella parte meridionale e sudoccidentale della città. I circa due milioni di residenti dovranno tra l'altro indossare le mascherine all'aperto. E' previsto il dispiegamento di migliaia di agenti con il compito di verificare il rispetto delle restrizioni.

La città di Sidney e le aree limitrofe saranno in lockdown fino al 28 agosto.