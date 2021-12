Covid Austria oggi, da lunedì nuove misure per l'ingresso

Covid e nuova variante Omicron in Austria. Il Paese impone nuove misure restrittive in ingresso per frenarne la diffusione. Stando a quanto annunciato dal ministero della Salute di Vienna, fino a nuovo ordine nel paese potranno entrare solo quanti possono dimostrare di avere fatto la tripla vaccinazione o di essere guariti dal Covid-19. Chi non ha il certificato vaccinale dovrà presentare un test Pcr negativo o dovrà mettersi in quarantena immediatamente dopo l'arrivo. La quarantena verrà ultimata solo dopo che un test effettuato dopo l'arrivo sarà risultato negativo. Le nuove norme entreranno in vigore lunedì.