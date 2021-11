A loro sarà permesso lasciare le proprie case solo per andare a lavorare, per i servizi essenziali o per emergenze mediche

E' scattato oggi in Austria il lockdown di almeno 10 giorni per i non vaccinati contro il Covid. A loro sarà permesso lasciare le proprie case solo per andare a lavorare, per i servizi essenziali o per emergenze mediche. Sono previste multe fino a 1.450 euro per chi violerà il lockdown, ad eccezione degli studenti.