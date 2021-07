Covid, autorità sanitarie Usa: "Evitare viaggi in Spagna"

Le autorità sanitarie statunitensi hanno esortato i propri connazionali ad evitare i viaggi in Spagna a causa della situazione relativa al Covid nel giorno in cui l'Amministrazione Biden ha annunciato che le restrizioni ai viaggi legate alla pandemia rimarranno in vigore per il prossimo futuro.

I Centri americani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), riportano i media locali, hanno inserito la Spagna al livello 4, quello riservato ai Paesi con livelli "molto alti" di Covid-19 e dove è sconsigliato recarsi. I Cdc usano un sistema a quattro livelli che va da livelli "bassi" a "molto alti" di Covid-19 per classificare le destinazioni di viaggio internazionali e i territori degli Stati Uniti.