Covid Basilicata, 104 nuovi contagi e zero morti: bollettino

Potenza, 28 feb. (Adnkronos)

Sono 104 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 28 febbraio. Nessun nuovo decesso registrato. 1.389 il totale dei tamponi molecolari registrati ieri nella regione. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 19. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Matera (16), Sant'Arcangelo (15), Potenza (14).

Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.818 (+82), di cui 3.723 in isolamento domiciliare, mentre sono 11.033 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 359 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 95 (+6): al San Carlo di Potenza 28 nel reparto di Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 13 in Medicina d'urgenza e 6 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 14 nel reparto di Malattie infettive, 11 in Pneumologia e 4 in Terapia intensiva. In un giorno i posti letto occupati in terapia intensiva sono passati da 7 a 10 (+3).

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 239.498 tamponi molecolari, di cui 221.510 sono risultati negativi, e sono state testate 146.414 persone.