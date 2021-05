Covid Basilicata, 120 contagi e nessun decesso: bollettino 15 maggio

Sono 120 i nuovi contagi al Covid rilevati oggi, 15 maggio, in Basilicata su un totale di 1.484 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. I lucani guariti o negativizzati sono 187. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.072 (-70), di cui 4.953 in isolamento domiciliare. Sono 19.335 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 541 quelle decedute.

I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 119 (-6): al San Carlo di Potenza 32 nel reparto di malattie infettive, 31 in pneumologia, 3 in medicina d'urgenza, 6 in medicina interna Covid, 5 in terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 27 nel reparto di malattie infettive, 11 in pneumologia, 0 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva.

Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 9. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 342.423 tamponi molecolari, di cui 314.275 sono risultati negativi, e sono state testate 197.010 persone.

Per i vaccini, tra oggi e domani sono 1.100 le persone prenotate al week-end vaccinale 'Johnson Johnson' a Potenza. Le somministrazioni vengono effettuate presso il complesso sportivo polifunzionale in via Roma, messo a disposizione dal Comune di Potenza con l'obiettivo di incrementare i punti vaccinali nel capoluogo di regione. L'iniziativa, condivisa con la Regione e con il Comune, è organizzata dalla Asp (azienda sanitaria della provincia di Potenza). Accedono gli 'over 50', su base volontaria, nel numero massimo di 550 al giorno. Le prenotazioni ieri hanno raggiunto il limite delle 1.100 in poche ore.