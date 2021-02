Covid Basilicata, 120 nuovi contagi e 1 morto: bollettino

Potenza, 23 feb. (Adnkronos)

Sono 120 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi. Registrato inoltre un morto. 1.430 i tamponi molecolari registrati ieri nella Regione, mentre i lucani guariti sono 44. Come precisa la task force regionale, ''al computo delle positività totali della Regione, per successivo caricamento in piattaforma Covid-19, si aggiungono ulteriori 36 positività riferite a sabato 20 febbraio, data a partire dalla quale sono state comunque prese in carico dall'azienda sanitaria territorialmente competente''.

Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.476 (+104), di cui 3.392 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.786 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 357 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 84: al San Carlo di Potenza 27 nel reparto di Malattie infettive, 21 in Pneumologia, 9 in Medicina d'urgenza e 2 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 13 nel reparto di Malattie infettive, 9 in Pneumologia e 3 in Terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 232.955 tamponi molecolari, di cui 215.589 sono risultati negativi, e sono state testate 142.341 persone.