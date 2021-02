Covid Basilicata, 169 contagi e nessun morto: bollettino 24 febbraio

Potenza, 24 feb. (Adnkronos)

Sono 169 i contagi da coronavirus in Basilicata, secondo il bollettino di oggi 24 febbraio, su un totale di 1.386 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore non è segnalato alcun decesso.

Negli ultimi giorni si riscontra una tendenza all'incremento dei contagi che nel bollettino di oggi riguarda soprattutto Potenza (30), Matera (25), Montescaglioso (20) e Policoro (19). I lucani guariti sono 62. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.579 (+103), di cui 3.492 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.848 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 357 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 87 (+3): al San Carlo di Potenza 26 nel reparto di Malattie infettive, 23 in Pneumologia, 9 in Medicina d'urgenza e 2 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 13 nel reparto di Malattie infettive, 11 in Pneumologia e 3 in Terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 234.341 tamponi molecolari, di cui 216.806 sono risultati negativi, e sono state testate 143.249 persone.