Covid Basilicata, 66 contagi e un decesso: il bollettino

Potenza, 21 feb. (Adnkronos)

Sono 66 i contagi al coronavirus in Basilicata oggi, 21 febbraio, secondo il bollettino. Da ieri è stato registrato un morto. I nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 65 riguardanti residenti, fanno riferimento a un totale di 1.092 tamponi molecolari.

I lucani guariti sono 32. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.361 (+32), di cui 3.279 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.716 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 353 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 82 (+1): al San Carlo di Potenza 26 nel reparto di Malattie infettive, 23 in Pneumologia, 9 in Medicina d'urgenza e 3 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 11 nel reparto di Malattie infettive, 9 in Pneumologia e 1 in Terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 230.780 tamponi molecolari, di cui 213.611 sono risultati negativi, e sono state testate 141.170 persone.