Covid Basilicata, 73 nuovi casi e 4 morti: bollettino

Potenza, 25 gen. (Adnkronos)

Sono 73 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 68 per residenti in Basilicata, su un totale di 551 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nella stessa giornata sono decedute quattro persone, tre residenti a Potenza e una a Lauria, mentre i lucani guariti sono 38. I lucani attualmente positivi sono 6.711 (+26 rispetto al giorno precedente) di cui 6.619 in isolamento domiciliare. Sono 5.509 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 307 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 92 (+7): al San Carlo di Potenza 32 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 30 in Pneumologia, 12 in Medicina d'urgenza e 5 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 6 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 6 in Pneumologia e 1 in Terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 205.277 tamponi, di cui 190.104 risultati negativi, e sono state testate 127.375 persone.