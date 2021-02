Covid Basilicata, 74 contagi e 2 morti: bollettino 14 febbraio

Potenza, 14 feb. (Adnkronos)

Sono 74 i nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 73 riguardanti residenti, su un totale di 794 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata secondo il bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono morte 2 persone di Potenza. I lucani guariti sono 18. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.229 (+53), di cui 3.157 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.272 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 341 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 74 (+5). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 222.691 tamponi, di cui 206.133 risultati negativi, e sono state testate 136.407 persone.