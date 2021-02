Covid Basilicata, 87 nuovi contagi e 5 morti: bollettino

Potenza, 17 feb. (Adnkronos)

Sono 87 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 5 morti. 1.252 i tamponi molecolari effettuati ieri nella Regione. Dei cinque decessi registrati, quattro sono lucani (1 di Melfi, 1 di Muro Lucano, 2 di Potenza) e uno riguarda una persona della Puglia. I lucani guariti sono 85.

Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 3.232 (-6), di cui 3.153 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.453 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 347 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 79: al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di Malattie infettive, 21 in Pneumologia, 7 in Medicina d'urgenza e 4 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 8 nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia e 3 in Terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 225.482 tamponi molecolari, di cui 208.725 sono risultati negativi, e sono state testate 137.928 persone.