Covid Basilicata, 91 contagi e nessun morto: bollettino

Potenza, 5 feb. (Adnkronos)

Sono 91 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 88 riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 1198 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nella stessa giornata non si registrano decessi mentre i lucani guariti sono 40. Pure oggi, per l'ottavo giorno consecutivo, è stato rivisto il numero delle guarigioni ''a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell'Istituto Superiore di Sanità'', come precisa la task force regionale, con ulteriori 144 guarigioni di un periodo precedente.

Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 3.124 (-96) mentre sono 9.679 (+184) le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 321 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 86 (-6): al San Carlo di Potenza 31 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 29 in Pneumologia, 9 in Medicina d'urgenza e 2 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 9 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive e 6 in Pneumologia. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 214.389 tamponi, di cui 198.577 risultati negativi, e sono state testate 131.942 persone.