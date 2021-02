Covid Basilicata, 94 contagi e 4 morti: bollettino 12 febbraio

Potenza, 12 feb. (Adnkronos)

Sono 94 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 12 febbraio, secondo il bollettino. Da ieri sono registrati altri 4 morti. Secondo i dati, i nuovi casi -compresi 90 riguardanti residenti in Basilicata- sono stati riscontrati su un totale di 963 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata.

Nelle ultime 24 ore sono decedute quattro persone, residenti a Policoro, Potenza, Rionero in Vulture e Venosa. I lucani guariti sono 14 a cui si aggiungono altre 17 guarigioni di un periodo precedente ''a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell'Istituto Superiore di Sanità'', come precisa la task force regionale. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.126 (+55), di cui 3.053 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.220 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 339 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 73 (-9): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di Malattie infettive, 27 in Pneumologia, 2 in Medicina d'urgenza e 2 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 4 nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia e 2 in Terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 220.849 tamponi, di cui 204.452 risultati negativi, e sono state testate 135.300 persone.