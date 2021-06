Covid Basilicata, oggi 13 contagi e nessun decesso: bollettino 23 giugno

In Basilicata sono 13 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 23 giugno, su un totale di 671 tamponi molecolari, e non si segnalano decessi. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati nelle ultime 24 ore sono 79. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 31 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 886, dato aggiornato dopo un ricalcolo dei guariti/negativizzati. Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 4.373 dosi.

Finora in tutto sono 275.894 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (49,9 per cento) e 150.191 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (27,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 426.085. I residenti in Basilicata sono 553.254. Restando alla campagna vaccinale, l'Asm (azienda sanitaria della provincia di Matera) ha comunicato che si terranno dal 28 al 30 giugno i richiami alle persone che si sono sottoposte alla prima dose negli 'open day' del 12, 13 e 14 aprile con Astrazeneca. Si tratta di persone di età compresa fra i 60 e i 79 anni. Le somministrazioni avverranno sia presso la tensostruttura dell'ospedale Madonna delle grazie di Matera sia presso il punto vaccinale allestito dal Comune in via Sallustio.