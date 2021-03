Covid Basilicata, oggi 135 contagi e 2 morti: bollettino 30 marzo

Sono 135 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 30 marzo. Registrati inoltre altri 2 morti. 1290 il totale dei tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute sono cittadini di Montescaglioso e Satriano di Lucania. I positivi sono 113 lucani (di cui 26 a Melfi e 13 a Matera) e 22 cittadini residenti in altre regioni (15 di essi domiciliati e in quarantena in Basilicata, 6 in Puglia, 1 in Veneto).

I lucani guariti o negativizzati sono 193, di cui 88 a Potenza e 28 a Sant'Arcangelo. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 4.469 (-82), di cui 4.301 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.908 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 428 quelle decedute.

In riduzione i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 168 (-12): al San Carlo di Potenza 35 nel reparto di malattie infettive, 31 in pneumologia, 13 in medicina d'urgenza, 4 in terapia intensiva e 19 in medicina interna Covid; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 34 nel reparto di malattie infettive, 21 in pneumologia, 2 in medicina interna Covid e 9 in terapia intensiva.

Lieve aumento del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, da 12 a 13. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 279.405 tamponi molecolari, di cui 257.604 sono risultati negativi, e sono state testate 167.543 persone.