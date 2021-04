Covid Basilicata, oggi 181 nuovi contagi: bollettino 16 aprile

Sono 181 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 16 aprile. Nessun morto nelle ultime 24 ore. I tamponi fatti da ieri sono stati 1.763. I guariti sono stati 63 da ieri. I positivi totali nella Regione sono 5.395, di cui 5.209 in isolamento domiciliare. Sono 15.428 le persone, residenti in Basilicata, guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 478 le vittime.

In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane. Sono 186, 6 in più da ieri, al San Carlo di Potenza, 34 nel reparto di malattie infettive, 36 in pneumologia, 16 in medicina d'urgenza, 7 in terapia intensiva e 19 in medicina interna Covid. All'ospedale Madonna delle Grazie di Matera ci sono stati 32 ricoveri nel reparto di malattie infettive, 18 in pneumologia, 16 in medicina interna Covid e 8 in terapia intensiva.