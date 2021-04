Covid Basilicata, oggi 184 contagi e 3 morti: bollettino 13 aprile

Sono 184 i contagi da coronavirus in Basilicata registrati oggi 13 aprile (179 sono residenti), su un totale di 1.460 tamponi molecolari, e sono 3 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il bollettino quotidiano. Le persone decedute sono cittadini di Potenza (2) e Genzano di Lucania. I lucani guariti o negativizzati sono 80. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.003 (+96), di cui 4.822 in isolamento domiciliare.

Sono 15.227 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 474 quelle decedute. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 181 (-9): al San Carlo di Potenza 32 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 16 in medicina d'urgenza, 5 in terapia intensiva e 20 in medicina interna Covid; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 30 nel reparto di malattie infettive, 17 in pneumologia, 21 in medicina interna Covid e 7 in terapia intensiva. In lieve calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, da 13 a 12. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 297.198 tamponi molecolari, di cui 273.404 sono risultati negativi, e sono state testate 175.334 persone.