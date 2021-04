Covid Basilicata, oggi 190 contagi e focolaio ospedale: bollettino 1 aprile

Sono 190 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 1 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. La tabella fa riferimento ad un totale di 1.388 tamponi molecolari. Da ieri, registrati 2 morti. Le persone decedute sono cittadini di Abriola e Potenza. I Comuni con più casi di nuovi contagi sono Matera (33) e Potenza (25). Si registra un 'cluster' nell'ospedale Madonna delle Grazie, con almeno 15 casi finora rilevati tra degenti e sanitari e altri tamponi sono in corso di esecuzione e processamento, a seguito della positività rilevata ad un paziente trasferito dall'otorinolaringoiatria alla terapia intensiva (inizialmente era stato ricoverato con tampone negativo).

I lucani guariti o negativizzati sono 90, di cui 50 a Potenza e 10 a Matera. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.609 (+86), di cui 4.416 in isolamento domiciliare, mentre sono 14.087 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 431 quelle decedute.

Per la vicenda dell'ospedale di Matera sono in aumento i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 193 (+9): al San Carlo di Potenza 35 nel reparto di malattie infettive, 31 in pneumologia, 11 in medicina d'urgenza, 4 in terapia intensiva e 19 in medicina interna Covid; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 34 nel reparto di malattie infettive, 20 in pneumologia, 30 in medicina interna Covid e 9 in terapia intensiva. Lieve calo del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, da 14 a 13. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 282.117 tamponi molecolari, di cui 259.968 sono risultati negativi, e sono state testate 168.803 persone.