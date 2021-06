Covid Basilicata, oggi 21 contagi e un morto: bollettino 26 giugno

Sono 21 i nuovi casi di contagio da Covid registrati oggi, 26 giugno, in Basilicata, su un totale di 711 tamponi molecolari, e si segnala un decesso. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. La persona deceduta risiedeva ad Acerenza. I lucani guariti o negativizzati nelle ultime 24 ore sono 36. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 22 (-3) di cui nessuno in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 828 (-19). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.322 dosi.

Finora sono 283.087 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (51,2 per cento) e 153.811 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (27,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 436.898. I residenti in Basilicata sono 553.254.