Covid Basilicata, oggi 67 contagi: dati bollettino 15 marzo

(Adnkronos)

Sono 67 i nuovi contagi di Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Zero i morti nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dalla task force regionale. Dei nuovi casi, su un totale di 675 tamponi molecolari, 66 riguardano residenti. I lucani guariti o negativizzati sono 36. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.898 (+30), di cui 3.724 in isolamento domiciliare, mentre sono 12.789 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 374 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 174 (+14). Sale da 16 a 17 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 260.746 tamponi molecolari e sono state testate 158.614 persone.