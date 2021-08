Covid, Bassetti: "Medico no vax cambi mestiere per sempre"

"Se dice ai propri pazienti di non vaccinarsi vuol dire che non ha capito nulla della Medicina e va sospeso"

"I medici che non si vaccinano farebbero meglio a cambiare mestiere per sempre, perché vuol dire che non hanno capito nulla della medicina moderna". Lo rimarca all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, tornando sul tema dei medici che non sono ancora vaccinati. "Se questi colleghi dicono ai propri pazienti di non vaccinarsi vuol dire che non hanno capito nulla della medicina moderna e devono fare un passo indietro", avverte l'infettivologo.

"Anche le nostre istituzioni, dagli Ordini dei medici alle istituzioni per le quali lavoriamo, forse avrebbero dovuto intervenire in maniera diversa - dice Bassetti - Io credo che un medico che fa proselitismi contro i vaccini vada sospeso dalla professione. Su questo fronte si sarebbe dovuto fare di più e più velocemente e meglio".