Covid, Bassetti: "Meloni ha ragione, modello zero contagi fallimento"

"Sono d'accordo con Giorgia Meloni. Sono due anni che combatto contro il modello cinese Covid-0, ovvero zero contagi. E' un fallimento totale. Pensare di deportare, come sta facendo la Cina, le persone è assurdo. Non mi dimentico che per un certo periodo in Italia qualcuno perseguiva il modello Covid-0, mi ricordo molto bene il professor Walter Ricciardi che è stato consulente del ministro Speranza: ha più volte detto che ci si doveva ispirare a quel modello Covid-0". Così all'Adnkronos Salute l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commenta quanto detto dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, 'durante la chiusura della campagna elettorale: "L'Italia non sarà più l'esperimento del modello cinese. No al modello Speranza".

"Ora guardiamo avanti alla convivenza con il virus fatta di raccomandazioni alla vaccinazione dei più fragili, ma anche levando le restrizioni e le mascherine che sono servite nei due anni passati ma oggi sono anacronistiche", ha concluso Bassetti.