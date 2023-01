Covid, Bassetti: "No allarme sottovariante Kraken, ma meglio fare richiamo vaccino"

La sottovariante Omicron XBB.1.5 "soprannominata 'Kraken' è più immunoevasiva rispetto alle precedenti però attenzione questo aspetto è riferita ad un ciclo completo o primo ciclo vaccinale. Il messaggio è che queste varianti sono più contagiose delle precedenti ma al momento orbitano intorno alla galassia Omicron quindi non una malattia più grave e quindi per ora non un impegno maggiore per gli ospedali rispetto ai ricoveri per le forme più impegnative. E' probabile che anche 'Kraken' risponda al ciclo completo vaccinale, quindi il messaggio che deve arrivare forte e chiaro è che si deve fare la dose di richiamo. Mentre in Italia abbiamo ancora un 70% della popolazione target che non ha fatto il booster, né il primo né il secondo". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, commentando le notizie allarmanti che arrivano dagli Usa sull'incremento di casi Covid dovuto a 'Kraken'.