Covid, Bassetti: "Per stop a varianti accelerare sui vaccini"

(Adnkronos)

Per fermare le varianti del coronavirus in Italia è necessario accelerare le vaccinazioni. Lo sottolinea Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, in un post su Facebook.

"La situazione epidemiologica italiana - scrive Bassetti - rimane stabile con tasso di positività̀ nazionale al 4.6% e discesa lenta dell’1-2% dei ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva. Siamo su un altopiano stabile. E questa è una buona notizia. La cattiva notizia è la circolazione calcolata intorno al 20% della variante inglese. Questo impone una ulteriore accelerazione alle vaccinazioni per ridurre la circolazione virale", conclude l'infettivologo.