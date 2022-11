Covid, Bassetti: "Sì a 5 giorni di isolamento senza test"

"Sono d'accordo al 100% con il protocollo, presentato dallo Spallanzani al ministro della Salute Orazio Schillaci, con questo primo passaggio" per rivedere l'isolamento dei positivi al Covid-19 "attraverso i 5 giorni senza tampone finale per poi, mi auguro, eliminare a brevissimo la quarantena, magari nel nuovo anno". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commentando l'annunciata revisione dell'isolamento dei positivi.

"Quella dello Spallanzani è una proposta che ha sia il fondamento scientifico sia il buonsenso della convivenza con il virus. Credo che si debba andare in questa direzione, spero che il ministro lo faccia presto, ma non ho motivi di pensare che non si vada in questa direzione".