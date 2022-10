Covid, Bassetti: "Virus ormai simil-influenzale"

"Come atteso, anche questa fiammata Covid di inizio ottobre si sta esaurendo. Abituiamoci a continui alti e bassi di un virus ormai simil-influenzale. Avremo altre fiammate future, anche molto presto. Impariamo però a trattare il Covid come tutti gli altri virus e batteri". Lo twitta Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, facendo il punto sull'ultima ondata di Covid-19.

Bassetti rileva, inoltre, che "sembra che adesso faccia più comodo dire 'io non c’ero, non ero tra quelli che hanno consigliato la vaccinazione'. Credo siano dei codardi. Io rifarei tutto quello che ho fatto, sono orgoglioso - sottolinea - di quello che la scienza e noi medici abbiamo fatto per il nostro Paese".