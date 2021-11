Covid, Bertolaso: "Lombardia tiene ma potrebbe passare a zona gialla"

"Vaccini unica difesa, non ci sono alibi per non fare terza dose"

Lombardia a rischio zona gialla? "La Lombardia è una delle poche realtà che ancora tiene nell'ambito di quelli che sono i colori che contraddistinguono la valutazione dell'epidemia - ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, durante una diretta Facebook sulla pagina di Lombardia Notizie Online - La regione è ancora bianca, nel senso che non vi sono di fatto limitazioni particolari, perché siamo ancora su numeri abbastanza buoni ma che vediamo giorno per giorno, piano piano, si stanno incrinando e ci stanno portando verso una situazione che potrebbe cambiare quindi da bianca a gialla".

"E' inevitabile purtroppo - ha sottolineato Bertolaso - con l'avvicinarsi della stagione fredda, come è successo l'anno scorso, ricordiamo che eravamo messi molto peggio. Quest'anno dobbiamo fronteggiare comunque una ripartenza della diffusione del virus, che viene ancora frenata e controllata, per fortuna, da questa grandissima campagna vaccinale che siamo riusciti a promuovere in Lombardia e che è quella che ci sta tutelando e difendendo".

"L'unica difesa che abbiamo contro il Covid è la vaccinazione - ha rimarcato ancora - Adesso abbiamo iniziato con la terza dose, siamo arrivati a una copertura tra il 30 e il 35% di quelli che ne hanno diritto oggi. Grazie al cielo vediamo che le prenotazioni aumentano giorno per giorno, siamo già su numeri molto importanti e siamo convinti che questo trend continuerà ad aumentare nei prossimi giorni".

"La macchina organizzativa funziona benissimo - ha sottolineato Bertolaso - i vaccini ci sono, non vi solo alibi per nessuno per non andare a vaccinarsi con la terza dose". Quindi ha ricordato: "Dal primo dicembre si inizierà anche con i 40-60 anni, gli over 60 e i fragili già possono farlo, così come i vaccinati con J&J".