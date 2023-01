Covid, Bertuzzi: "Italia grande su vaccini ma non rilassarsi"

"L'Italia ha delle percentuali di immunizzazione" contro Covid "eccezionali, che negli Usa ci sogniamo. Vanno fatti veramente i complimenti alle autorità sanitarie, alla popolazione, a tutte le persone che sono riuscite a collaborare in questa direzione. Sono un po' scettico su questo rilassamento generale perché, ripeto, dobbiamo veramente trovare il modo di convivere con il virus, di condurre vite normali, però non scordiamoci che non è passato". E' il punto di vista di Stefano Bertuzzi, Ceo dell'American Society for Microbiology e braccio destro dello scienziato Anthony Fauci in quella che è stata la task force anti-Covid della Casa Bianca, oggi ospite di un evento nella sede milanese dell'università Cattolica, l'ateneo in cui si è laureato (nel polo di Piacenza).

Parlando all'Adnkronos Salute dell'Italia, a margine del convegno, Bertuzzi evidenzia che il Paese "ha avuto inizialmente una risposta alla pandemia di Covid-19 molto difficile, perché è stato il primo ad essere colpito", dopo la Cina. "Ma una volta passata questa prima fase, un po' confusa per tutti, la sua è stata una risposta fantastica. Sono stato veramente molto impressionato dai sistemi messi in piedi dal Paese per la vaccinazione".