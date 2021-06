Covid, Biden: "Annuncerò strategia vaccini per il mondo"

Così il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti poco prima di imbarcarsi sull'Air Force One diretto in Gran Bretagna, prima tappa della sua missione in Europa

"Annuncerò una strategia mondiale per i vaccini". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ai giornalisti poco prima di imbarcarsi sull'Air Force One diretto in Gran Bretagna, prima tappa della sua missione in Europa.

Principale obiettivo della prima missione di Joe Biden all'estero, secondo quanto ha detto lo stesso presidente ai giornalisti, è "rafforzare l'alleanza, mostrare chiaramente a Putin ed alla Cina che l'Europa e gli Stati Uniti sono unite". Il presidente americano parteciperà questo weekend al vertice del G7. Poi lunedì sarà a Bruxelles per il vertice Nato e Usa-Ue e infine a Ginevra, il 16, avrà l'incontro con Vladimir Putin.

La questione degli attacchi hacker "sarà uno degli argomenti della discussione" tra Biden e Putin, ha confermato il presidente Usa che poi, alla domanda se pensa che riuscirà a raggiungere una qualsiasi forma di intesa a riguardo con il presidente russo, ha risposto: "Chi può dirlo in questo momento".

Prima di salire sull'Air Foce One, Biden ha scherzato con i giornalisti. "Attenti alle cicale" ha detto dopo che uno sciame di questi insetti, protagonisti in queste settimane di una vera e propria invasione in diversi stati americani, si è introdotto nei motori dell'aereo che doveva portare un gruppo di giornalisti al suo seguito in Europa, costringendoli a una lunga attesa a terra.

Quella di Biden non era solo una battuta perché effettivamente mentre parlava il presidente è stato colpito al collo da uno di questi insetti, grosse rumorose cicale dagli occhi rossi che vengono descritte come pericolose per gli uomini. "Ne ho appena presa una", ha detto il presidente.