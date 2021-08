Covid, Boehringer punta su farmaco per casi gravi

Un potenziale trattamento per i pazienti con gravi problemi respiratori da Covid-19, come la sindrome da distress respiratorio acuto (Ards). Mira a questo obiettivo la ricerca anti-Covid 'targata' Boehringer Ingelheim, che oggi annuncia i risultati positivi registrati nel primo semestre 2021 e conferma che concentrerà i suoi sforzi per il trattamento del coronavirus pandemico puntando "sullo sviluppo del farmaco alteplase".

"La decisione - spiega il gruppo farmaceutico tedesco - si basa sui dati favorevoli relativi a sicurezza ed efficacia provenienti da un'analisi ad interim dello studio di fase II/III Tristards, a seguito del completamento della parte di fase IIb dello studio che ha incluso 62 pazienti".

Quanto al "programma di sviluppo di BI 767551, anticorpo neutralizzante" anti Sars-CoV-2, "sarà interrotto - sottolinea Boehringer - poiché lo stato attuale della pandemia rende difficile progredire ulteriormente con lo sviluppo clinico di questo anticorpo e renderlo disponibile ai pazienti entro un lasso di tempo ragionevole per contribuire" alla lotta "contro la pandemia di Covid-19".