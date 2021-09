Sono 6.761 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 2 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino del ministero della Salute. Da ieri registrati 62 morti, che portano a 129.352 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 293.067 tamponi, il tasso di positività è al 2,3%. Sono in totale 4.205 i ricoverati con sintomi Covid (-26 rispetto a ieri). Sono invece 555 i ricoverati in terapia intensiva (+15).