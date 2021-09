Sono 3.099 i contagi da Coronavirus in Italia domenica 26 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 44 morti. In 24 ore sono stati processati 276.221 tamponi con un tasso positività all'1,1%. I ricoverati sono 3.435, 62 in meno rispetto al giorno precedente. Le terapie intensive occupate sono 483, 2 in più rispetto a sabato.