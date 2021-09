Covid, bollettino 4 settembre

Sono 6.157 i contagi da Coronavirus registrati in Italia sabato 4 settembre 202 nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 56 morti.I nuovi casi sono stati individuati attraverso 331.350 tamponi processati con un tasso positività all'1,85%. In aumento i ricoveri ordinari, 40 in più, che salgono a 4.204, mentre sono in totale 569 i ricoverati in terapia intensiva, 13 in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia i decessi sono stati 129.466. Sono 4.299.621 in totale i dimessi e guariti, 6.086 nelle ultime 24 ore, e sono 137.039 gli attuali positivi nel nostro Paese.