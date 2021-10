Covid, bollettino 6 ottobre

Sono 3.235 i contagi da covid 19 in Italia oggi, 6 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 39 morti che portano il totale dei decessi a 131.157 dall'inizio dell'emergenza. I nuovi casi sono stati individuati su 301.773 tamponi, il tasso di positività all'1%. In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi: sono 2.872 (ieri 2.968), con un calo di 96 unità rispetto a ieri. Sono 415 i ricoverati in terapia intensiva (-18), con 24 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.469.937 i guariti (+ 5.245) e 88.247 gli attualmente positivi (- 2.052).