Covid Bolzano, lockdown allungato almeno di una settimana

I contagi da coronavirus sono ancora alti quindi nessun liberi tutti. Il lockdown nella Provincia autonoma di Bolzano sarà prolungato per almeno un'altra settimana. Ad annunciarlo è stato il presidente Arno Kompatscher in videoconferenza.

"Allo scadere delle ordinanze il 14 marzo prossimo - ha detto Kompatscher - non ci sarà un libera tutti, ma manterremo il rigore almeno ancora per una settimana. Anche se i numeri complessivamente stanno calando, la situazione in terapia intensiva resta difficile - ha spiegato il presidente - Tra le cause di questa decisione la presenza delle varianti inglesi e sudafricane". Kompatscher ha ricordato che anche in altre regioni e in Austria la pressione sulle terapie intensive sta aumentando.

Nei Comuni con la variante sudafricana per il momento non si registrano focolai, ha precisato il governatore. Per questo motivo asili ed elementari resteranno aperti. Medie e superiori restano chiuse. I tamponi fai da te per gli alluni resteranno volontari. "Speriamo però che in molti accoglieranno l'invito, garantendo in questo modo la didattica in presenza", ha concluso Kompatscher.