Covid, bozza piano Commissione Ue: mascherine e test dalla Cina

Mascherine sui voli provenienti dalla Cina e test prima di mettersi in viaggio dal Paese, oltre che la sorveglianza genomica. Queste le ''raccomandazioni'' che la Commissione europea ha inserito in una bozza che sarà valutata con la Presidenza Ue per una "adozione formale". Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce della Commissione europea Tim McPhie, sottolineando che viene auspicato "un approccio coordinato" dei Paesi membri alla "pandemia da Covid-19 che non ci ha ancora lasciato" per "individuare il rischio potenziale" proveniente dalla Cina. McPhie ha spiegato che seguirà una comunicazione ufficiale della presidenza Ue sulle misure che si raccomanda vengano messe in atto.

Quanto al risentimento manifestato da Pechino, la Commissione Ue "non ha una risposta al ministro degli Esteri cinese", che ha definito inaccettabili i test per i viaggiatori provenienti dalla Cina, ma - ha ribadito la portavoce della Commissione, Diana Spinant - intende adottare "misure giustificate in relazione all'evoluzione della situazione in Cina, in linea con consultazioni avute tra i nostri esperti e scienziati".