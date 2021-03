Covid Brasile, nuovo picco di decessi: 2280 in ultime 24 ore

(Adnkronos)

Per il secondo giorno consecutivo in Brasile si registra un numero record di decessi per il Covid, 2280 nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diffusi dal ministero della Sanità sono stati oltre 79mila i nuovi casi, con un totale dei malati che ha superato gli 11 milioni. Mentre le vittime della pandemia sono oltre 270mila.

Con la pandemia arrivata al suo peggior picco, sono almeno 20 i reparti di terapia intensiva che sono al collasso, secondo quando riporta la Fundacion Oswaldo Cruz. In tre stati del sud del Paese, Río Grande del Sur, Santa Catarina e Paraná, sono occupati oltre il 90% dei posti di terapia intensiva. Mentre, riporta ancora il sito G1 citando i dati della Fondazione, in 25 capoluoghi del Paese sono occupati l'80% dei posti delle terapie intensive.