Covid Brasile, oltre 65mila nuovi casi e 1300 morti

Sono oltre 65mila (65.169) i nuovi casi di coronavirus registrati in Brasile e più di 1.330 (1.337) i morti nelle ultime 24 ore. Lo ha segnalato il ministero della Salute.

Ad oggi, nel Paese sono in tutto 10.455.630 i contagi confermati e 252.835 i decessi dovuti alla malattia, rispetto ai 9.355.974 pazienti che sono riusciti a riprendersi.

Nel Paese sono stati registrati una media di 46.000 casi al giorno e più di 1.000 decessi nelle prime settimane di febbraio.

Il sistema sanitario unificato brasiliano (SUS) sta vivendo un momento critico con oltre l'80% dei letti in terapia intensiva occupati in almeno 17 capitali brasiliane. Per fermare la diffusione del virus e la saturazione degli ospedali brasiliani, molti stati hanno imposto restrizioni e il coprifuoco.

Nel frattempo il Paese sta facendo progressi nel suo piano vaccinale: sono 6.433.345 le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-covid, pari al 4,05% della popolazione brasiliana. Sono invece 1.874.426 le persone he hanno già ricevuto la seconda dose, lo 0,89 per cento degli abitanti.