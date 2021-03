Covid Brasile, oltre 90mila casi in 24 ore: mai così tanti

(Adnkronos)

In Brasile sono stati registrati per la prima volta dall'inizio della pandemia 90.303 nuovi casi di coronavirus. Il nuovo bilancio segue un altro triste record, quello registrato ieri riguardo alle morti. In totale, sono quindi 11.693.838 le persone contagiate dal coronavirus in Brasile, mentre sono 284.775 coloro che hanno perso la vita dopo aver contratto l'infezione, 2.648 in più rispetto a ieri.