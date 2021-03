Covid, Brasile supera India per numero di contagi

Il Brasile è diventato il secondo Paese al mondo per casi di Covid, superando l'India. Ciò accade dopo gli 85.663 contagi delle ultime 24 ore, che portano il totale a 11.363.380, mentre l'India si attesta a 11.333.000 casi. Il Brasile, che ha raggiunto 275.105 morti, era già secondo per numero di decessi. Gli Stati Uniti sono i primi per numero di casi e di vittime.

Paese di 250 milioni di abitanti, il Brasile è stato duramente colpito dalla pandemia di Covid, che il suo presidente Jair Bolsonaro ha sempre minimizzato. Il sistema sanitario è collassato in varie città, fra cui Manaus, capitale dello stato di Amazonas. Ma anche nel ricco stato di Sao Paulo, dove l'infrastruttura sanitaria è migliore, la situazione è drammatica: 53 ospedali hanno raggiunto il 100% delle capacità. Secondo il portale G1, in questo stato brasiliano almeno 45 persone sono morte in attesa di un letto libero in rianimazione. Lunedì entrerà in vigore lo stato d'emergenza a Sao Paulo, con un coprifuoco alle 20.