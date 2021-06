Covid, Brusaferro: "Sempre più Comuni senza contagi"

"C'è una continua decrescita dei nuovi casi un po' in tutte le Regioni. La mappa dell'Italia si sta progressivamente schiarendo perché cominciano a essere numerosi i Comuni dove non ci sono stati casi nelle ultime settimane. E questo diventa un elemento importante anche per la circolazione del virus". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di Regia.

"Con il dato di ieri sera l'incidenza italiana è a un valore di 16,7 nuovi casi per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni. E' interessante valutare come un po' in tutte le Regioni l'incidenza sia bassa, ossia sotto i 50. Rimane abbastanza elevato il numero di tamponi che vengono fatti per 100mila abitanti nei 7 giorni. E questo è un dato estremamente importante, soprattutto in una fase come quella che stiamo vivendo, in cui la circolazione" del virus "è limitata e in decrescita, ma è importante proprio per questo intervenire e screenare i casi sospetti per poterli intercettare il più rapidamente possibile".



"Guardando all'andamento dell'epidemia a livello di Unione europea possiamo vedere come, settimana dopo settimana, i colori" della mappa "mostrano come ci sia un decremento dei nuovi casi e questo è un dato estremamente positivo. A questo corrisponde anche l'andamento della curva italiana, che risulta fra le più basse oggi a livello dei principali paesi Ue", ha evidenziato.