Covid, Burioni: "Contagiosissimo, puntare a 100% vaccinati"

La lotta al coronavirus in Italia? "Con un virus contagiosissimo che cambia inaspettatamente, la soglia di copertura vaccinale da raggiungere è il numero più vicino al 100% che si riesce a ottenere". Così, in un tweet il virologo Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, interviene nel dibattito sul traguardo da centrare nella campagna di vaccinazione anti-Covid per tenere sotto controllo l'epidemia.