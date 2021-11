Covid, Burioni contro Borghi: "Io spiego, lui ascolta"

"Non può parlare di virologia con me, deve ringraziare solo di non essere un mio studente"

Roberto Burioni contro Claudio Borghi. Il virologo del San Raffaele riserva stoccate al deputato della Lega in tema covid e vaccini. Ad innescare tutto è un tweet del deputato leghista. "Sì ma se Roberto Burioni ospite in tv dice cose che sono negate dalla più recente ricerca è una sua opinione, può sempre dire che lui segue altri studi. Diverso è se la trasmissione stessa che presenta come veri dei dati falsi", scrive Borghi riferendosi all'intervento del professore a Che tempo che fa su Raitre.

La replica di Burioni è perentoria. "Borghi deve ringraziare solo di non essere (e non essere stato) un mio studente. Non si illuda di potere discutere di virologia con me. Se vuole, io spiego, lui ascolta e poi ringrazia. Oppure continua nella sua totale ignoranza. Contento lui, contenti tutti", scrive il virologo, che aggiunge anche un post scriptum: "Mi chiedo con quale disagio persone intelligenti, responsabili e ragionevoli come (per dirne due, ma sono molte) Fedriga e Zaia possano tollerare un simile pozzo di pericolosa ignoranza e arroganza nel loro partito".