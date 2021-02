Covid, Burioni: "Intollerabile chiedere sacrifici mentre si ritardano vaccinazioni"

(Adnkronos)

"Un anno fa non c'era alternativa al lockdown per impedire la circolazione del virus. Oggi in prospettiva l'alternativa c'è: il vaccino. Per questo è intollerabile che contemporaneamente si chiedano sacrifici (indispensabili) ai cittadini mentre si ritarda sulle vaccinazioni". Lo twitta il virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Roberto Burioni. "Alcuni stati non hanno acquistato tutte le dosi di vaccino a loro destinate. Le ha comprate la Danimarca - chiosa il virologo - Noi continuiamo così, mi raccomando. Chiusi in casa come sorci".