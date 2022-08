Covid, Burioni: "Porto mascherina in luoghi chiusi e affollati, mai all'aperto"

"Le mascherine sono efficaci nel prevenire Covid, altri studi lo confermano Personalmente la porto sempre in ambienti chiusi e affollati, mai all'aperto. Penso sia una scelta ragionevole". Così in un tweet il virologo Roberto Burioni, postando risultati di ricerche che promuovono il dispositivo di protezione individuale. Quanto al capitolo scuola, "per l'autunno speriamo stiano lavorando per il miglioramento dell'aerazione delle aule", aggiunge il docente dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Capitolo vaiolo delle scimmie: "Vaiolo delle scimmie (in inglese monkeypox) è un nome sbagliato, ma non stupitevi dell'errore: in inglese la varicella si chiama chickenpox, ovvero 'vaiolo dei polli', e in questo caso i polli c'entrano ancora meno", sottolinea Burioni, mentre alcuni esperti iniziano a chiedersi se non sia il caso di ribattezzare la malattia. L'animale serbatoio del Monkeypox virus non è infatti la scimmia, bensì sostanzialmente i roditori.