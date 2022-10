Covid, Burioni positivo: "Malattia lieve dopo quarta dose vaccino" - Video

"Erano due anni e mezzo che il virus aspettava di colpirmi, c'è riuscito". Roberto Burioni positivo al covid. Il virologo si collega da casa per partecipare alla prima puntata di Che tempo che fa. "Ho un po' di febbre, un po' di tosse, un po' di mal di testa. Ma tutto sommato è una malattia non particolarmente grave, grazie al vaccino: ho fatto la quarta dose la scorsa settimana", dice. "Dobbiamo prendere atto che lo scenario è completamente cambiato rispetto allo scorso anno, con l'arrivo della variante Omicron 1-2 e poi con la variante Omicron 5, quella che probabilmente mi sono preso. Il vaccino non ha più una grande efficacia nel proteggere dall'infezione. L'aveva con le varianti fino alla Delta. Io sono l'esempio, il vaccino non difende contro l'infezione ma è molto efficace nell'evitare le conseguenze gravi". (immagini raiplay.it)