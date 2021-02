Vaccino covid over 80 e sito Lazio in tilt, Vaia replica a Burioni

(Adnkronos)

Roberto Burioni si lamenta dei problemi riscontrati nelle prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid degli over 80 nel Lazio. Immediata la replica di Francesco Vaia. "Il ritardo di un treno significa arrivare tardi a un appuntamento, cosa grave ma riparabile. Il ritardo nelle vaccinazioni significa che tante persone che potrebbero non morire invece muoiono. Dovremmo stamparcelo bene nella testa, per nulla 'serenamente'. Non perdiamo tempo", scrive su Twitter il virologo Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commentando il titolo di un articolo di stampa: 'Lazio. Prenotazioni in tilt: i dipendenti di LazioCrea erano in ferie'.

"Rinnovo l’invito a non avventurarsi in questo periodo in sterili polemiche che fanno solamente male e disorientano l’opinione pubblica, mentre soprattutto noi uomini di scienza e chi si occupa della salute pubblica, dovremmo essere sempre più neutrali, scevri da interessi di parte e tutti dediti alla lotta contro il coronavirus". Lo sottolinea in una nota il direttore sanitario dell’Istituto nazionale di Malattie infettive, Lazzaro Spallanzani Vaia.

"Per primi abbiamo sottolineato che a fronte di dati sempre più confortanti il numero di morti costantemente elevato era un dato inaccettabile - ha rimarcato Vaia - Così come improcrastinabile era ed è l’esigenza di difendere le popolazioni più fragili, a partire dagli anziani. Rilevo con viva soddisfazione il risultato ottenuto dalla Regione Lazio che per prima in Italia si è mossa in questa direzione. L’alta percentuale di prenotati, ben 100 mila nella sola prima giornata, è la dimostrazione concreta che alle parole si devono sempre far seguire i fatti".