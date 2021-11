"Abbiamo solo due modi per difenderci efficacemente dalla diffusione del virus: il vaccino o il lockdown. E' compito della politica (e non della scienza!) decidere quale dei due usare. Se la politica tentenna e non decide, decide il virus. Ed è lockdown, come in Austria". Così su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano.