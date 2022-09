Covid, Burioni: "Vaccini Omicron si equivalgono? Pubblicare i dati"

"Il ministero" della Salute "precisa che" i vaccini anti-Covid bivalenti, che siano aggiornati a Omicron 1 o a Omicron 4-5, "sono equivalenti. Ma lo dice sulla base di dati che indicano la loro eguale capacità protettiva o perché i dati che indicano la loro eguale capacità protettiva mancano?". In quest'ultimo caso, "sarebbe come dire che due persone che non si sono pesate pesano uguale". Invece, "se siamo nella prima delle due ipotesi, pregherei le istituzioni di rendere pubblicamente disponibili i dati". E' l'invito rivolto via social dal virologo Roberto Burioni, docente all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Già nei giorni scorsi, ricordando che "ad oggi, 24 settembre 2022, ci sono due vaccini disponibili per il richiamo (il mix originale/Omicron 1, il mix originale/Omicron 4-5)", lo scienziato aveva espresso il suo timore: "Se le istituzioni non forniscono dati precisi riguardo alla loro (per ora potenziale) efficacia comparata - aveva ammonito - la gente, confusa, non si vaccinerà".